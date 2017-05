Diese 2-Jährige hat noch nie in ihrem Leben Zucker gegessen - so hat sie sich entwickelt

Grace ist zwei Jahre alt und lebt in Melbourne in Australien. Eigentlich ist sie ein ganz normales Kind - mit einer Ausnahme: Sie hat noch nie in ihrem Leben Zucker, Getreide oder Milchprodukte gegessen (auch oben im Video).

Denn ihre Mutter, Shan Cooper, hat sich schon vor Graces Geburt dazu entschieden, nach der so genannten Paleo-Diät zu leben.

In der Paleo-Ernährung, auch Steinzeitdiät genannt, isst man Fleisch, Fisch, Eier, Nüsse und Gemüse - also die Nahrungsmittel, von denen man annimmt, dass sie die Menschen auch im Steinzeitalter gegessen haben.

Auf Pizza und Pasta wird verzichtet

So fallen Getreideprodukte, Milchprodukte, Zucker und jegliche verarbeitete Lebensmittel wie Pizza, Pasta oder Chips aus dem Speiseplan.

Shan Cooper besitzt einen Ernährungsblog „Myfoodreligion.com“. Darin postet sie regelmäßig Rezepte sowie Bilder von den Speisen, die sie selbst und Tochter Grace essen.

Cooper ist der Meinung, dass genau diese besondere Ernährung das Immunsystem ihrer Tochter positiv beeinflusst. „Ich bin absolut der Meinung, dass (es) ihr ein starkes Immunsystem gibt”, sagte Cooper gegenüber der "DailyMail".

Sie glaubt, dass ihre Tochter deshalb auch nie krank sei. Denn selbst wenn sich alle anderen Kinder im Kindergarten sich gegenseitig ansteckten, blieb Grace stets verschont, so Cooper weiter.

Grundsätzlich ist die Paleo-Diät ungefährlich

Laut der Ernährungswissenschaftlerin Ute Alexy von der Universität Bonn sei an einer Ernährung mit viel Obst, Gemüse und Nüssen, so wie es bei der Paleo-Diät der Fall ist, für Kleinkinder grundsätzlich nicht viel auszusetzen.

Nach Meinung der Ernährungswissenschaftlerin könnte aber der komplette Verzicht auf eine gesamte Lebensmittelgruppe, wie zum Beispiel auf Getreide und Milchprodukte, problematisch sein.

Studien zu den langfristigen Folgen einer Paleo-Ernährung bei Kindern gebe es aber noch nicht.

Doch Shan Cooper ist, wie sie auf ihrem Blog schreibt, nicht dogmatisch in ihrem Ansatz. So essen sie und Grace hin und wieder “weniger ideale Lebensmittel”, wie beispielsweise Brot.

Den Hauptteil ihrer Ernährung macht allerdings die Paleo-Diät aus.

(chr)