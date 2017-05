Emmy Rossum heiratet "Mr. Robot"-Erfinder

Es war eine richtige Traumhochzeit: Drehbuchautor Sam Esmail (39, "Mr. Robot") und Schauspielern Emmy Rossum (30, "Shameless") haben am Sonntag in New York geheiratet. Das berichtet unter anderem das US-Portal "People". Die beiden sind seit 2013 ein Paar und verlobten sich im August 2015.

Die Trauung fand den Berichten zufolge ganz klassisch statt. Rossum trug ein schulterfreies, schneeweißes Kleid und Schleier, Esmail einen schlichten schwarzen Anzug. Unter den Gästen waren laut "People" unter anderem: "Iron Man"-Darsteller Robert Downey Jr. (52), "Shameless"-Kollege William H. Macy (67), die "Mr. Robot"-Stars Rami Malek (36), Christian Slater (47) und Carly Chaikin (27) sowie Schauspielerin Hilary Swank (42, "Das Glück an meiner Seite").

Swank wünschte ihrer Freundin Rossum via Instagram bereits vor der Zeremonie alles Gute. Dazu postete sie ein Bild der beiden und schrieb: "Ich wünsche dir ein ganzes Leben voller Liebe und Glück. Du wirst die schönste Braut sein...Glückwunsch!"