Elvis Presleys Privatjet versteigert: So viel zahlte der neue Besitzer

Der Hype um Rock-'n'-Roll-Legende Elvis Presley (1935-1977) ist nach wie vor ungebrochen. In Kalifornien wurde am Samstag sein ehemaliger Privatjet versteigert. Der neue Besitzer blätterte nach Angaben des Online-Auktionshauses GWS Auctions Inc. 430.000 US-Dollar hin. Das sind umgerechnet etwa 384.000 Euro. Das Flugzeug stand die letzten 35 Jahre auf einem Flugplatz in New Mexico. Wer das Erinnerungsstück erworben hat, wurde bisher nicht preisgegeben.

Zum Fliegen eignet sich die Maschine übrigens nicht mehr. Die Triebwerke sollen fehlen und auch das Cockpit müsste erst wieder hergestellt werden, wie US-Medien berichten. Dafür finden sich im Inneren des Jets rote Samtsitze sowie ein roter Teppich, eine Mikrowelle und sogar ein Fernseher.

Die Auktion wurde von vielen Elvis-Fans mit Interesse verfolgt. Schließlich gibt es das Gerücht, dass in dem alten Jet noch DNA vom "King of Rock" zu finden sein könnte. Ob das allerdings ein Grund für die Kaufentscheidung des neuen Besitzers war, ist nicht bekannt.