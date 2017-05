Annemarie und Wayne Carpendale: So begrüßen sie den Sommer

Der Sommer hat Deutschland erreicht: Sonne pur, die Temperaturen steigen und alle strömen nach Draußen - auch Annemarie (39) und Wayne Carpendale (40). Das Moderatorenehepaar genießt das schöne Wetter in vollen Zügen. Sie sind mit ihrem Hund kurzerhand an den See gefahren, wie sie ihren Fans auf Instagram zeigen.

Zusammen strahlen sie in die Kamera und der Hund durfte sich allem Anschein nach sogar im Wasser abkühlen. Dazu schreibt die 39-Jährige: "Familyausflug ohne Filter [...] Häppiii Day tuuu juuuuu!!!" Besser kann man den Sommer nicht begrüßen!

