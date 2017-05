Anna-Maria Zimmermann: Wieso "DSDS"-Sieger Alphonso eine Musiker-Zukunft haben könnte

Die Karriere von Anna-Maria Zimmermann (28, "Himmelblau") begann einst bei "Deutschland sucht den Superstar". Im Gegensatz zu vielen anderen ehemaligen "DSDS"-Stars konnte sie sich nach der Show in Deutschland als Sängerin etablieren. Warum viele erfolgreiche Teilnehmer nur ein kurzes Strohfeuer waren, erklärt sich Zimmermann im Gespräch mit spot on news so: "Viele glauben, dass ihnen die Plattenverträge und Angebote einfach so zugeflogen kommen, nur weil sie unter den Top-Ten-Kandidaten waren und dass sie dafür nichts mehr tun müssen."

Sie selbst habe für sich schon immer gewusst, dass "DSDS" lediglich "ein Startschuss" war, nach dem "einfach wahnsinnig viel gearbeitet werden muss". Auch sie habe sich oft gefragt, ob sie nicht alles aufgeben und in einen normalen Job zurückgehen solle. Doch sie verfüge über "diese Willensstärke und Ausdauer", die man in der Musikbranche "besitzen muss". Dem neuen "DSDS"-Gewinner Alphonso Williams (54, "Mr. Bling Bling Classics") drückt Zimmermann für die Zeit nach der Show "von Herzen" die Daumen. Schließlich sei er "ein sympathisches Kerlchen".

Und dann gerät sie sogar regelrecht ins Schwärmen: "Er ist ein großer Mann mit starker Schulter und einem riesigen Herz." Ihm traue sie zu, "dass er große Chancen hat, in unserer Musikbranche lange bestehen zu bleiben".

Wer sich von Alphonsos Gesangstalent selbst überzeugen will, der hat dazu demnächst Gelegenheit. Ab 2. Juni sind die Top 11 der diesjährigen "DSDS"-Staffel (u.a. Maria Voskania, Duygu Goenel, Alexander Jahnke) mit einer siebenköpfigen Band auf Deutschland-Tour. Als Special Guest wird außerdem Prince Damien, der "DSDS"-Gewinner von 2016, dabei sein.

Die Tourdaten:

02.06.2017 - Aurich - Sparkassen Arena

03.06.2017 - Bremerhaven- Stadthalle

06.06.2017 - Erfurt- Messehalle

07.06.2017 - Löbau - Messepark

08.06.2017 - Suhl - CCS

10.06.2017 - Kiel - Sparkassen-Arena-Kiel

11.06.2017 - Lingen - Emsland Arena

13.06.2017 - Düren- Arena

14.06.2017 - Kassel - Kongress Palais

15.06.2017 - Mannheim- Rosengarten

17.06.2017 - Thale - Kurpark Thale

18.06.2017 - Schwerin - Freilichtbühne

20.06.2017 - Siegen - Siegerlandhalle

21.06.2017 - Koblenz - Tonlog Arena

22.06.2017 - Wetzlar- Ritual Arena

23.06.2017 - Würzburg - S. Oliver Arena

24.06.2017 - Nürnberg - Meistersingerhalle

25.06.2017 - München - Circus Krone

26.06.2017 - Stuttgart - Liederhalle

