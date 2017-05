Studie über Mietpreisbremse: Mieter zahlen in diesem Jahr im Schnitt 1700 Euro zu viel

Mieter zahlen in diesem Jahr im Schnitt 1700 Euro zu viel. | Getty

Das Gesetz über die Mietpreisbremse funktioniert nicht

Das ist das Ergebnis einer von den Grünen in Auftrag gegebenen Studie

Insgesamt würden Mieter demnach pro Jahr 310 Millionen Euro zu viel bezahlen

Wohnen wird in Deutschland immer teurer - auch, weil 44 Prozent aller neuen Mietverträge gegen das Gesetz verstoßen.

Das ist das Ergebnis einer neuen Stu­die über die Miet­preis­brem­se, die von der grü­nen Bun­des­tags­frak­ti­on in Auf­trag ge­ge­ben wurde. Laut Be­rech­nun­gen der Stu­die, über die die "Bild am Sonntag" berichtet, zah­len die Mie­ter in die­sem Jahr 310 Mil­lio­nen Euro zu viel. Im Schnitt über­wei­se jeder Mie­ter 1700 Euro pro Jahr mehr als er müss­te.

Problem hoher Mieten wird sich weiter verschärfen

Die Au­to­ren der Stu­die, Ruben Ko­ren­ke und Va­len­tin Lieb­hardt von Mi­et­test e.V., haben ak­tu­el­le Woh­nungs­an­non­cen aus Ber­lin, Stutt­gart und Ham­burg über­prüft und die Er­geb­nis­se deutsch­land­weit hoch­ge­rech­net.

Am schlimms­ten ist es laut der Stu­die in Ber­lin: Dort wür­den 58 Pro­zent der Woh­nungs­in­se­ra­te die Preis­brem­se nicht ein­hal­ten, die Mie­ter in der Haupt­stadt zahl­ten im Schnitt 1800 Euro zu viel pro Jahr.

In Ham­burg seien 36 Pro­zent der In­se­ra­te feh­ler­haft, im Schnitt zahle der Mie­ter hier jähr­lich 1500 Euro drauf. In Stutt­gart ver­stie­ßen 19 Pro­zent der An­zei­gen gegen die Preis­brem­se, die Mie­ter wür­den durch­schnitt­lich 1200 Euro pro Jahr zu viel über­wei­sen.

Das Pro­blem mit zu hohen Mie­ten wird sich laut den Ver­fas­sern der Stu­die, die über das Ge­setz zur Miet­preis­brem­se pro­mo­vieren, wei­ter ver­schär­fen. Weil jedes Jahr neun Pro­zent der Haus­hal­te um­zö­gen, er­hö­he sich die Zahl über­teu­er­ter Ver­trä­ge.

In den ers­ten bei­den Jah­ren sum­mie­re sich die Mie­ter­mehr­be­las­tung auf 930 Mil­lio­nen Euro. Nach drei Jah­ren soll sie bei 1,8 Mil­li­ar­den Euro lie­gen.

Grünen-Vorsitzende Göring-Eckardt: "Derart löchriges Gesetz ist unverantwortlich"

Die grüne Frak­ti­ons­vor­sit­zen­de Kat­rin Gö­ring-Eckardt kri­ti­sier­te die Re­gie­rung in der "Bild am Sonntag": "SPD und Union tra­gen die Ver­ant­wor­tung für die un­nö­ti­gen Mehr­kos­ten der Mie­ter. Für den immer här­te­ren Woh­nungs­markt in Deutsch­land ist ein der­art löch­ri­ges Ge­setz ab­so­lut un­ver­ant­wort­lich."

Die Grü­nen for­dern, dass es eine Aus­kunfts­pflicht des Ver­mie­ters über die bis­he­ri­ge Miete geben müsse, damit Ver­stö­ße schnell und ein­fach nach­ge­wie­sen wer­den könn­ten.

Zu­sätz­lich wol­len die Grü­nen die Miet­preis­brem­se ver­schär­fen, alle Aus­nah­men ab­schaf­fen. Die Au­to­ren der Stu­die haben aus­ge­rech­net: Damit würde sich die Miet­be­las­tung im ers­ten Jahr sogar um 580 Mil­lio­nen Euro re­du­zie­ren. Die durch­schnitt­lich zu­läs­si­ge Miete würde von 820 auf 750 Euro fal­len.

(lm)