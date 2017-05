Die French Open starten am Sonntag - auch im Live-Stream

Angelique Kerber will nicht die Topfavoritin beim zweiten Grand-Slam-Turnier sein

Tennis im Live-Stream sehen - das gilt auch für das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres: Die French Open starten am Sonntag in Paris. Mit der Weltranglistenerste Angelique Kerber.

Sie hofft jedoch, durch die verpatzten jüngsten Wochen nicht als Topfavoritin in Frankreich zu gelten. "Wenn man mit einem nicht rechnet, kann man vielleicht zuschlagen", sagte sie.

Angelique Kerber muss bei den French Open gleich am ersten Tag auf den Platz. Die Weltranglisten-Erste trifft am Sonntag im zweiten Spiel nach elf Uhr auf dem Centre Court auf die Russin Jekaterina Makarowa.

Im vergangenen Jahr war Kerber in Paris bereits in der ersten Runde ausgeschieden. "Es kann also nur besser werden", sagte Kerber vor Beginn des zweiten Grand-Slam-Turniers der Saison.

Von den insgesamt 13 deutschen Tennisprofis sind am ersten Tag zudem Julia Görges gegen die Amerikanerin Madison Brengle und Florian Mayer gegen den Spanier Pablo Carreno-Busta gefordert. Hoffnungsträger Alexander Zverev startet am Montag.

Stuttgart-Siegerin Laura Siegemund jedoch wird in Paris nicht antreten können. Die deutsche Nummer zwei hat in Nürnberg einen Kreuzbandriss erlitten und wird auch nach den French Open noch monatelang ausfallen.

→ Hier findet ihr den Spielplan des aktuellen Tages

Die French Open im Live-Stream sehen, so geht's

Der Sender Eurosport überträgt das zweite Grand-Slam-Turnier im Fernsehen und im Internet. Während im TV nur eine begrenzte Zahl an Spielen gezeigt wird, bietet der Sender online alle Duelle an. Jedoch ist hierfür ein spezielles Online-Abonnement nötig:

► Frensh Open auf Eurosport.de sehen (nur mit Abo)

Mit dpa-Material.

