Ex-SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück schießt gegen seine kriselnde Partei - die keilt zurück

Die SPD unter Martin Schulz kämpft derzeit gegen den Abwärtstrend

Zur ungelegenen Zeit attackiert Kanzlerkandidaten-Vorgänger Steinbrück nun die Partei

Doch die Genossen Stegner und Roth springen Schulz zur Seite

Die SPD schäumt. Der ganze Zorn der Partei richtet sich gegen einen Mann, mit dem viele in der SPD nie warm wurden: Peer Steinbrück.

Der ging 2013 nach einem völlig verkorksten Wahlkampf - der unter der Rubrik "Pleiten, Pech und Peer" verbucht wurde und bei 25,7 Prozent endete - als Kanzlerkandidat unter.

Jetzt fährt der Ex-Finanzminister und Neu-Satiriker dem aktuellen Kanzlerkandidaten Martin Schulz in die Parade.

PR-Aktion oder ehrliche Kritik?

Zwar dürfte einiges, was Steinbrück in mehreren Sonntags-Interviews losgelassen hat, aufgrund seiner neuen Berufung überzeichnet sein. Denn der Noch-SPD-Politiker geht im Sommer auf Kabarett-Bühnentour. Und ein bisschen SPD-Bashing ist da sicher nicht die schlechteste Werbung.

Aber was Steinbrück, der Ende September 2016 den Bundestag verließ, von der Seitenlinie halbironisch ins SPD-Spielfeld schießt, treibt das Schulz-Team zur Weißglut.

So seien die 100 Prozent bei dessen Wahl zum Parteichef "vergiftet"gewesen: "Die Partei saß plötzlich auf Wolke sieben, es hat sich ein Realitätsverlust eingestellt, und das Publikum hat sich gewundert: Steht da jetzt Erich Schulz-Honecker?", fragt Steinbrück im Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" ("FAS").

Konter des SPD-Chef-Propagandisten

Das trieft vor Häme. Und genauso wird es in der SPD verstanden.

Bundesvize Ralf Stegner, als Chef-Propagandist der Sozialdemokraten bei Twitter selbst kein Kind von Traurigkeit, giftet gegen Steinbrück: "Andere, selbst an ihrer Hybris gescheitert, geben via Kommentaren der Partei, der sie (noch) angehören, unerbetenen schlechten Rat. Kurios."

Andere, selbst an ihrer Hybris gescheitert , geben via Kommentaren der Partei, der sie (noch) angehören, unerbetenen schlechten Rat. Kurios. — Ralf Stegner (@Ralf_Stegner) 28. Mai 2017

Stegner spricht Steinbrück zugleich mangelnde Solidarität ab.

Abends geht es nach Berlin. In Sonntagszeitungen geben Ehemalige den Aktiven Ratschläge, die eher Schläge sind.Solidarität?Schon mal gehört? — Ralf Stegner (@Ralf_Stegner) 28. Mai 2017

Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth (SPD), findet Steinbrücks Einlassungen auch alles andere als witzig: "Das ist mies. Charakterlich. Inhaltlich. Strategisch. Taktisch."

Das ist mies. Charakterlich. Inhaltlich. Strategisch. Taktisch. https://t.co/0rjewHzlwQ — Michael Roth MdB (@MiRo_SPD) 28. Mai 2017

Anders als Schulz hält Steinbrück die Konzentration auf das Thema der Gerechtigkeit nicht für ausreichend. "Es muss etwas dazu kommen, das Fortschritt, Zukunftsoptionen verdeutlicht", sagte er der "FAS".

Zugleich riet Steinbrück der SPD in der "Bild am Sonntag" nach der Wahl von einem Bündnis mit Linken und Grünen ab. Besser wäre eine Annäherung an die FDP.

Er empfahl seinen Parteigenossen gar FDP-Chef Christian Lindner als Vorbild: "Linder kommt an mit seinem Stil, nicht aufgesetzt, locker, das weckt Sympathien", erklärte Steinbrück der "FAS".

Steinbrück: SPD sei häufig zu verbiestert

Die SPD sollte lockerer werden. Die Genossen seien "häufig zu verbiestert, wahnsinnig überzeugt von der eigenen Mission", kritisierte Steinbrück. Und: "Der Begriff der Heulsusen trifft gelegentlich den Gemütszustand der SPD. Nur wehe, Sie sprechen ihn aus."

Derweil geht es für die Sozialdemokraten in den Umfragen weiter bergab. Im aktuellen Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für die "Bild am Sonntag" erhebt, rutschte die SPD erneut einen Prozentpunkt auf nunmehr 25 Prozent ab - 13 Prozent hinter der Union.