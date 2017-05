Beim Auftritt der Kanzlerin in München schallen ihr "Merkel muss weg"-Rufe entgegen | dpa

Zusammen mit CSU-Chef Seehofer hat Kanzlerin Merkel in einem Münchner Bierzelt Wahlkampf gemacht

Dabei wurde sie von Dutzenden Störern empfangen

Doch die CDU-Chefin ließ sich von den "Merkel mussWeg"-Rufen nicht beirren

Ein Auftritt im Festzelt zusammen mit CSU-Chef Horst Seehofer. Am Stadtrand von München. An einem sommerlichen Sonntagnachmittag. Was sollte da für Kanzlerin Angela Merkel schon schiefgehen?

Immerhin musste der Wahlkampftermin bereits einmal verschoben werden, aus Rücksicht auf die Opfer und die Angehörigen des Manchester-Anschlags.

Nun also der zweite Versuch einige Tage später. Bereits bei Seehofer, der zuerst im Bierzelt im Münchner Stadtteil Trudering sprach, habe es Buhrufe und auch immer wieder "Merkel muss weg" oder "Hau ab"-Sprechchöre gegeben. Das berichtet eine "Focus-Online"-Reporterin.

Ein paar Dutzend Protestierende hatten sich vor allem vor dem Festzelt versammelt - eine kleine, aber lautstarke Minderheit.

Die Münchner AfD hatte sogar extra eine Kundgebung angemeldet.

Aber die Rechtspopulisten waren nicht die einzigen die gekommen waren, um Merkel ihren Unmut entgegenzurufen. Mitglieder der rechten "Identitäten Bewegung" waren ebenso zugegen wie Angehörige von Pegida München und NPD-Politiker. Eben all jene die Merkel und insbesondere ihre Flüchtlingspolitik hassen.

Zwar soll die CDU-Chefin die gegen sie gerichteten Rufe wahrgenommen haben. "Aber ganz aus der Ruhe bringen ließ sie sich nicht: Sie redete einfach immer weiter, oft betont laut", berichtet die "Focus-Online"-Reporterin.

Weitergehende Störaktionen wurden hingegen verbunden.

➨ Mehr zum Thema: Schlappe für die CSU: Mütterrente und Obergrenze fliegen wohl aus dem Unions-Programm