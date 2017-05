"Badezimmer-Tagebuch..."

Model Joan Smalls (28) hat ihre Zeit beim Filmfest in Cannes sichtlich genossen und einige lustige Erinnerungsfotos geschossen. Auf Instagram postete die Puerto Ricanerin einen Schnappschuss aus dem Badezimmer: Darauf sieht man, wie sie mit ihren Model-Freundinnen Bella Hadid (20), Kendall Jenner (21) und Hailey Baldwin (20) in einer großen Badewanne liegt - alle noch in ihre sexy Outfits vom roten Teppich gehüllt. Welcher Mann würde sich da nicht gerne dazu legen?

