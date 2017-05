Spruch des Tages

"In dem Moment, in dem dir dieser kleine Junge [...] in die Augen schaut, verändert sich dein ganzes Leben für immer."

Ende März wurde One-Direction-Star Liam Payne (23, "Strip That Down") zum ersten Mal Vater. Im Interview mit einem Radiosender hat der Brite nun laut "Daily Mail" erzählt, dass sich sein ganzes Leben seitdem geändert habe. Er übernehme mehr Verantwortung und vor allem: Er könne jetzt Windeln wechseln. Das war am Anfang gar nicht so einfach für ihn. "Ich hatte noch nie eine Windel gewechselt. Ich hatte keine jüngeren Geschwister [...]." Mutter seines Sohnes Bear ist seine Lebensgefährtin Cheryl Cole (33).

Alle Alben aus Liam Paynes Zeit bei One Direction gibt es hier