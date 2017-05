Gerüchte über eine Hochzeit gab es zuletzt immer wieder. Doch an diesem Wochenende sollen sich Model Miranda Kerr (34, "Du hast die Power!") und Evan Spiegel (26) tatsächlich das Jawort geben. Wie die "New York Post" von einem Insider erfahren haben will, findet die Hochzeit in Los Angeles in der Zwölf-Millionen-Dollar-Villa des "Victoria's Secret"-Models und des Snapchat-Milliardärs statt. Das Eheversprechen wollen sich die beiden demnach aber nur vor rund 30 geladenen Gästen geben. Diesen intimen Rahmen hätten sich beide gewünscht, heißt es weiter.

I said yes!!! ❤️😍❤️😍❤️ Ein Beitrag geteilt von Miranda (@mirandakerr) am 20. Jul 2016 um 8:39 Uhr

Kerr und Spiegel lernten sich 2014 auf einer Dinner-Party in New York kennen. Seit Juli 2016 sind sie verlobt. Die Verlobung verkündete Kerr damals via Social Media. "Ich habe Ja gesagt!!!", kommentierte sie auf Instagram ein Foto ihres neuen, funkelnden Diamantrings. Später sagte sie über ihre Verlobung: "Ob ich damit gerechnet habe? Absolut nicht. Er sagte zu mir: 'Miranda, das ist das erste und letzte Mal, dass ich vor dir auf die Knie gehe.'" Daraufhin sei sie unglaublich nervös und emotional gewesen und habe vor Freude gezittert.

Sollte das Paar nun also wirklich den Bund der Ehe eingehen, so dürfte auch weiterem Nachwuchs nichts mehr im Wege stehen. Denn Kerr sagte einst, dass sie kein weiteres Kind bekommen werde, solange sie und Spiegel nicht verheiratet seien. Das Model hat bereits einen sechsjährigen Sohn namens Flynn mit ihrem Ex-Mann Orlando Bloom (40, "Fluch der Karibik").