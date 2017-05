Mac Miller: Für Freundin Ariana Grande sagt er Konzerte ab

Er will jetzt einfach nur für seine Freundin da sein. Rapper Mac Miller (25, "The Divine Feminine") hat nach dem Terroranschlag beim Konzert von Ariana Grande (23, "Side To Side") in Manchester seine Auftritte beim Sasquatch Music Festival in Washington und dem Soundset Festival in Minnesota an diesem Wochenende kurzfristig abgesagt. Auf Twitter bat er seine Fans dafür um Verständnis.

Soundset and Sasquatch, I will not be performing this weekend. Thank you for understanding. I'll be back. Love always. — Mac (@MacMiller) 26. Mai 2017

Das Album "Dangerous Woman" von Ariana Grande können Sie hier bestellen

"Bleibt stark"

Und die entsprechen seinem Wunsch. "Respekt. Unterstütze dein Mädchen, hoffentlich ist alles okay", schreibt etwa ein User. "Danke, dass du Ariana unterstützt. Wir lieben euch beide. Bleibt stark", lautet ein anderer Kommentar. Mac Miller hatte Ariana Grande nach deren spontaner Rückkehr in die USA am Flughafen in Florida in Empfang genommen.

Grande hat nach dem tragischen Anschlag, bei dem am vergangenen Montag 22 Menschen in Manchester ums Leben kamen, ihre Welttournee bis einschließlich 5. Juni unterbrochen. Seitdem findet sie Rückhalt und Trost bei ihrem Freund und ihrer Familie. Sie kündigte jedoch an, zu einem Benefizkonzert nach Manchester zurückzukehren. Die Einnahmen sollen den zahlreichen Verletzten und den Familien der Opfer gespendet werden.