Während der G7-Rede von Italiens Ministerpräsident zeigt Trump sein ganzes Desinteresse

Erst schubst sich Donald Trump beim Gruppenfoto für den Nato-Gipfel nach vorne. Dann stellte der US-Präsident beim zweiten Tag des G7-Gipfels auf Sizilien seine Gleichgültigkeit offen zur Schau.

Genau genommen zeigte Trump, dass er offensichtlich kein Interesse hatte, dem italienischen Regierungschef Paolo Gentiloni zuzuhören.

Denn während der Ansprache des Gipfelgastgebers bei einem Treffen mit fünf afrikanischen Ländern am Samstag in Taormina trug Trump keine Kopfhörer für eine Simultanübersetzung - anders wie die anderen G7-Staatschefs. Gentiloni sprach auf Italienisch.

A short clip that sums up this G7 summit: look who has chosen not to hear a translation of his Italian host's speech #G6 pic.twitter.com/6pXbBlfvof

— James Landale (@BBCJLandale) May 27, 2017