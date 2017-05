Gauthier Destenay: Wer ist der Mann auf dem Foto der First Ladys?

Zum NATO-Gipfel in Brüssel wurden viele europäische Staatschefs von ihren Frauen begleitet. Auch US-Präsident Donald Trump (70) war mit seiner besseren Hälfte Melania (47) angereist. Während sich die Herren am Donnerstag der Politik widmeten, trafen sich die Ehegattinnen zu einem Dinner. Natürlich wurde auch von dieser Zusammenkunft ein Gruppenfoto gemacht. Auffällig: Neben all den First Ladys steht auch ein Mann ganz links in zweiter Reihe. Hat sich da etwa jemand in die Aufnahme geschlichen?

Mitnichten. Bei dem adrett gekleideten Herren handelt es sich um Gauthier Destenay, ein Architekt aus Belgien. Er ist der Ehepartner des luxemburgischen Premierministers Xavier Bettel. Das Paar lebte zunächst ab März 2010 in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft und heiratete schließlich 2015, nachdem in Luxemburg die gleichgeschlechtliche Ehe anerkannt wurde. Bettel ist damit der erste homosexuelle Regierungschef in Europa, der während seiner Amtszeit seinen Partner heiratete. "Ich habe nur ein Leben, und deshalb möchte ich mein Leben nicht verstecken", sagte Bettel einst in einem Interview.

Das Buch "Great Again!" von US-Präsident Donald Trump können Sie hier bestellen

Bei dem Dinner waren neben Destenay und Trump unter anderem auch die First Ladys aus Frankreich (Brigitte Macron), der Türkei (Emine Gulbaran Erdogan) und Island (Thora Margret Baldvinsdottir) sowie Königin Mathilde von Belgien und die Frau von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, Ingrid Schuler, anwesend.