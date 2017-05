"Game of Thrones"-Trailer wieder auf Rekordjagd

Am 16. Juli beginnt der große Krieg: Nach einer besonders langen Durststrecke startet die siebte Staffel der Hit-Serie "Game of Thrones" auf HBO. In Deutschland ist es einen Tag später auf Sky soweit. Um die Wartezeit zu verkürzen, wurde jüngst der erste offizielle Trailer zu den neuen Folgen veröffentlicht - und bricht bereits nach einem Tag Rekorde!

Ein weiterer Rekord steht an

Wie "Deadline" unter Berufung auf den US-Sender HBO berichtet, wurde das erste Bewegtbildmaterial der siebten Staffel auf digitalen Plattformen wie Facebook, Youtube, Twitter und Co. in den ersten 24 Stunden 61 Millionen mal aufgerufen. Das ist in dieser kurzen Zeit vermutlich der am meisten angesehene TV-Show-Trailer aller Zeiten.

Bereits das erste Promo-Video "Long Walk to the Throne", das Ende März veröffentlicht wurde, sorgte für einen Rekord. Es wurde seit seiner Veröffentlichung 67,6 Millionen Mal angeklickt und gilt damit als meist angesehener Promo-Teaser aller Zeiten in der Geschichte von HBO. Gut möglich, dass der offizielle Trailer diesen Rekord bald knackt.