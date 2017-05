Frauen-Pokal-Finale im Live-Stream: Wolfsburg - Sand online sehen, so geht's - Video

Das Pokal-Finale der Frauen im Live-Stream sehen - wir erklären, wie es geht

VfL Wolfsburg spielt in Köln gegen SC Sand

Das Video zeigt, wie ihr das Pokalendspiel online sehen könnt

VfL Wolfsburg - SC Sand im Live-Stream: Das erste Pokalfinale am Samstag steht bei den Frauen an. Die Titelverteidigerinnen vom VfL Wolfsburg treffen in Köln um 16.15 Uhr auf den SC Sand.

Die frühere Fußball-Nationalspielerin Celia Sasic wird an diesem Tag die Trophäe in das Kölner Stadion tragen. "Als ich gefragt wurde, ob ich Pokalträgerin sein möchte, habe ich mich sehr gefreut. Das ist eine Ehre, diese Aufgabe übernehmen zu dürfen", sagte die 28-Jährige.

Celia Sasic hatte ihre aktive Karriere 2015 beendet. Sie bestritt 111 Spiele für die DFB-Auswahl, war Europameisterin, DFB-Pokalsiegerin, Champions-League-Gewinnerin und Europas Fußballerin des Jahres.

Pokal-Finale der Frauen im Live-Stream sehen, so geht's

Das Erste berichtet am Samstag ab 16 Uhr über das Pokalfinale zwischen Wolfgang und Sand. Die Übertragung können Fußball-Fans auch im Internet kostenlos sehen:

► Hier geht es zum Live-Stream des Ersten



➨ Magine TV

➨ TV Spielfilm live

Die beiden Anbieter sind Kooperationspartner der Huffington Post. Werbung: Das Programm des Ersten kann man auch auf Streamingportalen online abrufen - die kostenlose Basis-Abonnements umfassenden weitere Sender:

Mit dpa-Material.

