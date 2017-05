Formel 1 im Live-Stream: Monaco-Qualifikation online sehen, so geht's - Video

Die Qualifikation in Monaco startet am Samstag um 14 Uhr

Vettel will nach 16 Jahren einen Ferrari-Sieg in Monaco holen

Formel 1 im Live-Stream: Im Formel-1-Straßenkampf von Monaco suchen Sebastian Vettel und Lewis Hamilton nach der Schwachstelle des Gegners.

Schon vor dem sechsten der 20 Saisonrennen am Sonntag hat sich das Titelrennen zum Duell des deutschen Ferrari-Piloten mit dem britischen Mercedes-Star verdichtet. Beide rechnen mit einer epischen Kraftprobe über die ganze Distanz.

"Es ist ein Rundum-Zweikampf, körperlich, mental, technisch - und deswegen ist es ein großartiger Kampf", sagte Hamilton in Monte Carlo.

Weil Ferrari und Mercedes bislang auf Augenhöhe operieren, geben Kleinigkeiten den Ausschlag über Sieg und Niederlage. Zuletzt bei der begeisternden Mann-gegen-Mann-Hatz in Barcelona half Hamilton ein strategischer Kniff, um an Vettel vorbei zum zweiten Saisonsieg zu fahren.

Ein Sieg beim Klassiker in Monaco würde Hamilton bei derzeit sechs Punkten Rückstand auf Vettel an die WM-Spitze bringen. Viermal in Serie hat Mercedes zuletzt im Fürstentum gewonnen.

Dagegen wartet Ferrari seit dem letzten Monaco-Triumph von Michael Schumacher vor 16 Jahren auf einen Sieg an der Côte d’Azur. "Es wäre mal wieder an der Zeit", sagte Vettel.

Anders als im Vorjahr fühlt sich der Hesse endlich wieder wohl in seinem Dienstwagen, und sieht dies als Grundlage für seinen zweiten Sieg in Monte Carlo nach 2011, als er im Red Bull gewann.

Er geht sogar noch weiter: "Wir hätten alle fünf bisherigen Rennen gewinnen können." Nun hat er die Chance, diesen Satz zu unterstreichen.

Formel-1-Qualifikation in Monaco im Live-Stream sehen, so geht's

Der Privatsender RTL zeigt ab 13.45 Uhr die Qualifikation zum Großen Preis von Monaco - und zwar auch im Internet. Der Sender bietet einen Live-Stream zum Beispiel auf dem Portal "TVnow" an. Jedoch anders als das Fernsehangebot, ist der Online-Dienst an ein kostenpflichtiges Abonnement gebunden.

► RTL im Live-Stream (nur mit Abo)

Zudem ist auch der Pay-Anbieter Sky in Monaco vor Ort und berichtet ab 13.50 Uhr über die Formel 1. Sky Sport 3 überträgt die Qualifikation. Auf dem Portal Sky Go können Abonnenten das Rennen im Live-Stream sehen - und zwar aus verschiedenen Perspektiven:

► Formel 1 in den Sky-Übertragungen online sehen - hier geht's

