FA-Cup-Finale im Live-Stream: Arsenal - Chelsea online sehen, so geht's - Video

Arsenal und Chelsea stehen im Finale des FA Cups

Das London-Derby im englischen Pokalendspiel können Fans im Live-Stream sehen

FA Cup im Live-Stream: Auch in Großbritannien steht am Samstag das Pokalfinale an. Arsenal London trifft im Wimbledon Stadion auf den englischen Meister FC Chelsea.

Während die Gäste an diesem Abend ihr Double mit einem Derby-Sieg perfekt machen können, wäre es für Arsenal die letzte Möglichkeit die Saison doch noch versöhnlich zu beenden.

Mit dem fünften Platz in der Liga verzeichnete der Londoner Traditionsclub sein schlechtestes Liga-Ergebnis seit 21 Jahren. Mit dem 13. Sieg des Football Association Challenge Cup könnten sie hingegen einen neuen Rekord aufstellen.

Anstoß ist am Samstag um 18.30 Uhr.

FA-Cup-Finale im Live-Stream sehen, so geht's

Der Free-TV-Sender Eurosport überträgt das London-Derby im Kampf um den FA Cup am Samstagabend - auch im Internet. Der Live-Stream ist jedoch nur mit einem Abonnement der Homepage abrufbar.

► Hier geht es zum Live-Stream von Eurosport



➨ Magine TV

➨ TV Spielfilm live

Die beiden Anbieter sind Kooperationspartner der Huffington Post. Werbung: Das Programm von Eurosport könnt ihr auch auf Streamingportalen online abrufen - aber auch hier nur im Rahmen eines kostenpflichtigen Premium-Abos, das jedoch mehrere Sender umfasst:Die beiden Anbieter sind Kooperationspartner der Huffington Post.

Die kostenlose Alternative

Eine kostenlose Alternative das Spiel zwischen Arsenal und Chelsea im Internet zu verfolgen. So überträgt der britische Radiosender BBC 5 das Fußball-Duell im Audio-Livestream - die Kommentatoren sprechen jedoch Englisch.

► Hier findet ihr den Radiostream von BBC 5

Mit dpa-Material.