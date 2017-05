Hoch "Walrita" liegt mitten über Deutschland und beschert uns hochsommerliche Tage im Mai. Es werden wohl Temperaturrekorde fallen.

Am Samstag scheint die Sonne in ganz Deutschland ungetrübt und die Temperaturen steigen. Im Rheinland wird es wohl richtig heiß - es werden Temperaturen bis 32 Grad erwartet.

Am Sonntag sind deutschlandweit 30 Grad oder mehr möglich - außer an den Küsten, dort werden Temperaturen von nur 28 Grad erwartet. Bei Köln sind allerdings bis zu 34 Grad möglich - so heiß war es dort im Mai noch nie.

Im Video oben erfahrt ihr mehr.

(lm)