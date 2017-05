Billie Lourd hat plötzlich graue Haare - wegen des Drehs von "American Horror Story"

Billie Lourd (24) ist ergraut. In völlig neuem Look präsentierte sich die US-Schauspielerin auf Instagram. Sie trägt auf dem Bild Sonnenbrille und ein ärmelloses Blümchenkleid - am auffälligsten ist aber ihre neue Haarfarbe. Die graue Mähne fällt der 24-Jährigen offen über ihre Schultern. Und die trägt sie vermutlich für ihre Rolle in Staffel sieben von "American Horror Story". Zu ihrem Post schrieb sie: "#winteriscoming @mrrpmurphy". Letzteres ist der Instagram-Account von "American Horror Story"-Miterfinder Ryan Murphy (51).

❄️🌬❄️#winteriscoming @mrrpmurphy @ahsfx Ein Beitrag geteilt von Billie Lourd (@praisethelourd) am 24. Mai 2017 um 12:20 Uhr

Auch in "Scream Queens" war Billie Lourd zu sehen. Hier gibt es die Serie

Murphy selbst postete auf Instagram ein ähnliches Bild von Lourd, bei ihm heißt es dazu: "Winter is coming. Ich kann es kaum erwarten, dass ihr alle sehen könnt, was die unglaubliche Billie Lourd in dieser Staffel von 'American Horror Story' macht". Ryan Murphy und Billie Lourd hatten schon bei der Show "Scream Queens" zusammengearbeitet. Die Serie wurde inzwischen eingestellt.