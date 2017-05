"Harry Potter"-Autorin J. K. Rowling findet die beste Reaktion auf Trumps Nato-Rempler

Was für ein Auftritt.

Auf dem Nato-Gipfel in Brüssel hat US-Präsident Donald Trump am Donnerstag einen Kollegen rüpelhaft zur Seite geschoben - um in der ersten Reihe für ein Gruppenfoto zu landen.

Das Weiße Haus hat die Bedeutung der Szene laut einem Bericht heruntergespielt. Es habe sich lediglich um eine “beiläufige Begrüßung” zwischen Staatsoberhäuptern gehandelt. Eine Aufnahme davon teilte sich natürlich trotzdem rasend schnell auf Twitter.

Den besten Kommentar fand “Harry Potter”-Autorin J.K. Rowling. Sie teilte ein Bewegtbild des denkwürdigen Moments und schrieb über Trump: “Du winziger, winziger, winziger kleiner Mann.”

Für Rowling ist die Trump-Kritik schon fast zum Nebenjob geworden. Immer wieder richtet sie sich auf Twitter gegen den Präsidenten und seinen Anhängern.

Zuletzt schrieb sie über Trumps Twitter-Tiraden: “Ich frage mich, ob Trump mit seinem Trump-Selbst in der dritten Trumperson spricht, wenn Trump allein ist.”

I wonder whether Trump talks to Trumpself in the third Trumperson when Trump's alone. https://t.co/8CEzVTJjBq

— J.K. Rowling (@jk_rowling) 3. Mai 2017