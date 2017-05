Nicole Scherzinger spielt im "Dirty Dancing"-Remake mit - so kommt sie an

Abgeschieden von den Paparazzi und dem Hollywood-Leben sitzt sie da: Nicole Scherzinger (38, "Big Fat Lie"). Das ehemalige Pussycat-Dolls-Mitglied hat sich nach den Dreharbeiten für das TV-Remake von "Dirty Dancing" entspannt in einen Schaukelstuhl aus Holz gesetzt. Die hübsche Brünette postete davon ein Foto auf Instagram. "Am Set von 'Dirty Dancing' in Hendersonville, North Carolina", schrieb sie zu dem Bild.

On set of #dirtydancing in Hendersonville, NC. #Penny Ein Beitrag geteilt von Nicole Scherzinger (@nicolescherzy) am 24. Mai 2017 um 22:11 Uhr

In dem Remake spielt sie Johnnys Tanzpartnerin Penny. Während die Neuauflage insgesamt wenig gut ankam, wurde Nicole Scherzinger für ihren Auftritt durchaus gelobt. Weiteren Schauspieleinsätzen sollte also nichts im Wege stehen.

