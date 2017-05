Personen und Länder, die Donald Trump auch als "bad" bezeichnet hat

US-Präsident Donald Trump ist bekannt für seine Twitter-Tiraden. Zuletzt hatte die "New York Times" eine riesige Datenbank angelegt, in der 331 Personen, Orte und Dinge aufgeführt werden, die Trump auf Twitter beleidigt hat.

Auf dem Nato-Gipfel hatte Trump Jean-Claude Juncker gegenüber geäußert, dass die Deutschen "Very, very bad" ("sehr, sehr schlecht") seien.

Zwar ist die Bundesrepublik eines der wenigen Länder, das von Trump mit diesem Attribut versehen wurde.

Doch es gibt zahlreiche Personen (und Nordkorea), die ebenso zu diesem erlauchten Kreis gehören:

► Vorgänger Barack Obama: "Böser (oder kranker) Typ!"

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4. März 2017

► Hillary Clinton: "Sie hat eine schlechtes Urteilsvermögen, schlechte Führungsqualitäten und eine sehr schlechte und vernichtende Erfolgsbilanz."

Hillary Clinton is unfit to be president. She has bad judgement, poor leadership skills and a very bad and destructive track record. Change! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2016

► Reporter der "New York Times": "Wirklich schlimme Leute!"

The failing @nytimes is truly one of the worst newspapers. They knowingly write lies and never even call to fact check. Really bad people! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13. März 2016

► Arnold Schwarzenegger, Trumps Nachfolger in der TV-Show "The Apprentice": "Er wurde wegen seiner schlechten (armseligen) Einschaltquoten gefeuert."

Arnold Schwarzenegger isn't voluntarily leaving the Apprentice, he was fired by his bad (pathetic) ratings, not by me. Sad end to great show — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4. März 2017

► Mexikanische Drogenbanden: "Sehr böse MS-13-Bandenmitglieder."

The Democrats don't want money from budget going to border wall despite the fact that it will stop drugs and very bad MS 13 gang members. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23. April 2017

► Nordkoreas Raketentests: "Nordkorea verhält sich sehr böse."

North Korea is behaving very badly. They have been "playing" the United States for years. China has done little to help! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17. März 2017

► Nachrichten auf Sender NBC: "NBCNews ist schlecht."

.@NBCNews is bad but Saturday Night Live is the worst of NBC. Not funny, cast is terrible, always a complete hit job. Really bad television! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15. Januar 2017

► Ex-Fox-News Moderatorin Megyn Kelly: "Sehr schlecht in Mathe."

.@megynkelly is very bad at math. She was totally unable to figure out the difference between me and Cruz in the new Monmouth Poll 41to14. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15. Dezember 2015

(mf)