Lionel Richie und James Corden stehen kopfüber - und tanzen

"Nachdem ich meine Perücke zurecht gerückt habe. An der Decke tanzen mit James Corden."

Lionel Richie (67, "Gold") war in der "The Late Late Show" von James Corden (38) zu Gast. Dabei haben sich beide nicht nur in heiße 80er-Jahre-Outfits inklusive Perücken geworfen, sondern auch noch eine witzige Showeinlage überlegt. Richies alter Hit "Dancing On The Ceiling" wurde nämlich wörtlich genommen - und die zwei Entertainer tanzten wirklich an der Decke. Kopfüber natürlich. Ein Video davon gibt es auf Youtube. Was für eine grandiose Idee!

