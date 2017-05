Hailey Baldwin entthront Stella Maxwell als heißeste Frau der Welt

Die Entscheidung ist gefallen: Das US-Magazin "Maxim" hat die Nummer eins seiner alljährlichen "Hot 100"-Liste enthüllt. Die heißeste Frau des Planeten ist im Jahr 2017 Model Hailey Baldwin (20). Im vergangenen Jahr hatte ihre britische Model-Kollegin Stella Maxwell (27) die Nase vorn.

Heiß oder "tollpatschig und schrullig"?

Sexy Netz-Bodys im Stil von Hailey Baldwin finden Sie hier

Hailey Baldwin gehört zu einer Schauspielerdynastie in Hollywood. Sie ist die Tochter von Schauspieler Stephen Baldwin (51, "Die üblichen Verdächtigen"), dem weniger bekannten Bruder von Schauspieler Alec Baldwin (59, "30 Rock"). Ihre Mutter Kennya ist Grafikerin. Ihre ältere Schwester Alaia (*1993) modelt ebenfalls. Via Instagram bedankte sich Hailey für ihren ersten Platz. "Wenn die Leute nur wüssten, wie tollpatschig und schrullig ich wirklich bin", lautete ihr Kommentar neben dem sexy Cover, auf dem sie sich in einem schwarzen Netz-Body und Lack-Overknee-Stiefeln auf einem Stuhl räkelt.

Fast ein wenig unscheinbar?

Die meisten Schlagzeilen bescherte Hailey Baldwin bisher ihre On-Off-Beziehung mit Pop-Star Justin Bieber (23, "Sorry"). Aus dem Liebes-Wirrwarr wurde 2016 wohl kaum jemand schlau. Erst hieß es, sie seien nur Freunde, dann turtelten sie im Liebesurlaub in der Karibik. Mittlerweile sollen die beiden gar keinen Kontakt mehr haben.

Im Interview mit "Maxim" beschreibt sich die 20-Jährige als normales Mädchen. Sie wuchs in New York auf und wurde als gläubige Christin erzogen. "Ich bin ziemlich spirituell, ich gehe in die Kirche", erzählt Baldwin selbst. Einen neuen Mann scheint es in ihrem Leben nicht zu geben. "Dates sind komisch, aber es macht großen Spaß", sagt sie lediglich zu ihrem derzeitigen Beziehungsstatus. Sie bezeichnet allerdings Beziehungen mit anderen Promis als "einfacher". Da müsse man sich nicht darüber Gedanken machen, ob die Person nur mit einem ausgehe, um ins Spotlight zu gelangen.

Wer es neben Baldwin noch auf die "2017 Hot 100"-Liste geschafft hat, enthüllt das Magazin in der Juni/Juli-Ausgabe, die am 30. Mai erscheint.