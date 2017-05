Céline Bethmann ist "Germany's next Topmodel 2017" - daher galt sie als Favoritin

"Germany's next Topmodel 2017" hat seit Donnerstagabend eine Gewinnerin: Céline Bethmann (18) aus dem Team von "GNTM"-Juror Thomas Hayo hat es geschafft und die zwölfte Staffel der ProSieben-Castingshow mit Heidi Klum gewonnen. Sie konnte sich im Finale in Oberhausen gegen die Finalistinnen Serlina (22), die den zweiten Platz belegte, Leticia (18) und Romina (20) durchsetzen und sicherte sich so das Cover eines Frauenmagazins sowie ein Preisgeld von 100.000 Euro.

Die 18-jährige Schülerin aus Koblenz zählte von Anfang an zu den Favoritinnen der Show: Gleich zu Beginn hatte sie eine Wildcard von Heidi Klum erhalten und durfte damit direkt in die nächste Runde einziehen. Zwei beliebte Model-Jobs konnte sie unter anderem im Laufe der Show ebenfalls einheimsen.

