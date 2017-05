Die Ermittlungen gegen Jared Kushner sind eine Katastrophe für Donald Trump - und gute Nachrichten für Stephen Bannon

Jared Kushner, der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, steht im Fokus des FBI

Die US-Bundespolizei will die Verbindungen Kushners nach Moskau untersuchen

Für Trump ist das eine Katastrophe - für einen seiner Berater ein Segen

Jared Kushner ist Donald Trumps Mann fürs Grobe. Und fürs Feine. Überhaupt für alles, was im Weißen Haus dieser Tage noch mit Politik zu tun hat.

Kushner fädelt Waffendeals mit Saudi Arabien ein, organisiert Treffen mit ausländischen Staatschefs und ist in der Trump-Truppe für die Umstrukturierung der kompletten US-Regierung sowie den Frieden im Nahen Osten verantwortlich.

Trump traut Kushner viel zu. Für den US-Präsidenten ist es deshalb eine Katastrophe, dass Kushner nun in den Fokus des FBI geraten ist. Denn die US-Bundespolizei untersucht Kushners Verbindungen nach Russland - und von denen gibt es viele.

Treffen mit Putin-Vertrauten

► So gab Kushner bei seiner Sicherheitsüberprüfung für Mitarbeiter des Weißen Hauses dutzende Kontakte mit ausländischen Regierungschefs und -mitarbeitern nicht an.

Darunter war auch ein Treffen mit dem russischen US-Botschafter, Sergei I. Kisljak. Kushner traf sich auch mit Sergej Gorkow, dem Präsidenten der mit Sanktionen belegten russischen VneshEconomBank. Gorkow werden enge Kontakte zum russischen Präsidenten Wladimir Putin nachgesagt.

Das muss Trump nervös machen. Nicht nur, weil Kushner für den US-Präsidenten nun zu einer großen Gefahr in der Russland-Affäre wird, sondern auch, weil Trump seinen Schwiegersohn jetzt nicht mehr als unfehlbaren Kronprinzen im Weißen Haus darstellen kann.

➨ Mehr zum Thema: Der Scheinriese: Wie Trumps Schwiegersohn an seinen Aufgaben im Weißen Haus scheitert

Und das ist die Chance für den Mann, den Kushner aus Trumps Gunst verbannt hat: Stephen Bannon.

Rückkehr des Schattenpräsidenten?

Zwischen Kushner und Bannon tobt schon länger ein Machtkampf um die Vorherrschaft im Weißen Haus.

Der ehemalige "Breitbart"-Chef - lange als Trumps Schattenpräsident betitelt - hatte diesen zuletzt klar verloren. Trump warf Bannon aus dem Nationalen Sicherheitsrat, rückte von seiner staatsfeindlichen Revoluzzer-Linie ab und bemühte sich stattdessen auf Anraten Kushners um ein präsidialeres Auftreten.

Die Nachrichtenseite "The Daily Beast" berichtete schon Anfang April davon, dass Kushner und Bannon seit Wochen tief zerstritten seien. Demnach sei Bannon laut einem Mitarbeiter des Weißen Hauses besorgt, dass Kushner "ihn zur Tür hinaus werfen" wolle. Der Beamte sagte "The Daily Beast": "Steve hat letztens bei uns Dampf abgelassen und Kushner als "Globalist" und "gehörnten Ehemann" beschimpft."

► Auch die "New York Times" berichtete vom Zerwürfnis der beiden Trump-Berater. Laut der Zeitung erzählte Bannon mehreren Mitarbeitern im Weißen Haus, er glaube, Kushner habe Kontakte zu den Russen - und das daraus Schwierigkeiten erwachsen würden.

Bannons Befürchtungen haben sich nun bewahrheitet - und liefern ihm eine Steilvorlage in seinem persönlichen Kampf gegen Kushner.

Kushners Vergangenheit liefert Bannon Munition

Denn bisher ist Bannon von dem Skandal um die Russland-Verbindungen des Trump-Lagers nicht betroffen. Das wird es ihm möglich machen, Kushner intern zu diskreditieren.

Munition genug gegen Trumps Liebling hat Bannon aufgrund dessen Vergangenheit ohnehin - schließlich lässt diese starke Zweifel an Kushners Qualifikation für den Job im Weißen Haus zu.

► So sagte Asher Abehsera, ein ehemaliger Geschäftspartner Kushners, dem "New York Magazine" im Januar: "Er hat einen sehr schlichten Verstand. Ich glaube, diese Einfachheit erlaubt es ihm, manche Dinge auszublenden."

► Mehrere Quellen berichteten dem Magazin "Tablet" zudem über Kushner, dass dieser nicht gerne lese und mit Büchern und Zeitungen nichts anfangen könne.

► Das Magazin "Esquire" schrieb zudem, dass Kushners Schulnoten nie für seine Aufnahme an der Universität Harvard hätten reichen dürfen. Seine Zulassung folgte brisanterweise erst auf eine Millionenspende seines Vaters an die Elite-Schule.

Für einen politischen Berater des mächtigsten Mannes der Welt sind das keine guten Eigenschaften. Und glaubt man Harleen Kahlon, die 2010 damit beauftragt wurde, die Digitalausgabe von Kushners Zeitung "The Observer" zu leiten, ist es auch mit den persönlichen Eigenschaften des 36-Jährigen nicht sonderlich gut bestellt.

"Wir sprechen über einen Mann, der nicht sonderlich klug oder fleißig ist, der eigentlich von nichts eine Ahnung hat, der sich jeden seiner Erfolge bloß erkauft hat (mit Geld, dass er von seinem kriminellem Vater bekommen hat)", schrieb Kahlon bei Facebook. "Er ist tief verunsichert und besessen davon, berühmt zu sein. Du kaufst dir ja nicht eine Zeitung, heiratest Ivanka Trump oder sprichst am Telefon ständig davon, welche Stars du getroffen hast, wenn es in deiner Natur liegt das Scheinwerferlicht zu meiden".

Trumps "Scheißkerl"

Zusammengefasst ist Kushner laut Kahlon einfach nur ein "Scheißkerl".

Das mag Kushner tatsächlich sein - doch auch wenn es so ist, dann ist er immer noch Trumps "Scheißkerl". Der Präsident der USA hat in den ersten Monaten seiner Amtszeit vor allem eines klar gemacht: Die Familie geht vor. Auch vor Politik und Regierungsarbeit.

Wie lange Trump an Menschen festhält, die sein Vertrauen gewonnen haben, zeigt der Fall Michael Flynns: Trump war wochenlang bekannt, dass Flynn Kontakte zu Russland verheimlicht hatte - und doch nahm er ihn immer wieder in Schutz.



All den Bemühungen Bannons und des FBIs zum Trotz: Donald Trump wird auch seinen Schwiegersohn nicht so einfach fallen lassen.



(lp)