"Darum ist die Kellnerin nett zu euch": Bar-Besitzer hat eine klare Ansage an seine Gäste

Kellnerinnen und andere weibliche Bar-Mitarbeiter klagen immer wieder, dass sie bei ihrer Arbeit von Gästen belästigt werden. Ein britischer Bar-Besitzer hat mit einem Schild auf die unangenehmen Vorfälle reagiert. Das Lokal "Beer Cellar“ im südenglischen Exeter veröffentlichte ein Foto davon bei Twitter.

Darauf steht die Frage "Warum ist die Kassiererin nett zu dir?“. Dazu die beiden möglichen Antworten: "Sie fühlt sexuell hingezogen zu dir“ und "Weil es ihr Scheißjob ist, du Schwachkopf“. Die zweite Antwort wurde als richtig markiert.

This is definitely our favourite sign in the bar. Also if dudes could stop trying to kiss our female bartender's hands that would be great. pic.twitter.com/C1Lf8KNe1Q

— Beer Cellar Exeter (@BeerCellarExe) 25. Mai 2017