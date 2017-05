Barack Obama erhält Medien-Preis: Diese Promis feierten in Baden-Baden

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama (55) hat sich den Deutschen Medienpreis in Baden-Baden am Donnerstag persönlich abgeholt. Wie zuvor auf dem Evangelischen Kirchentag in Berlin wurde Obama natürlich auch hier groß gefeiert. Die Laudatio auf den 55-Jährigen hielt Altbundespräsident Joachim Gauck (77).

Aber auch zahlreiche Promis feierten auf der Gala mit Obama. Topmodel Toni Garrn (24), gerade noch in Cannes, erschien in einer Neckholder-Satin-Robe im Metallic-Look. Auch Boris Becker (49) und Ehefrau Lilly (40), die ein ärmelloses, cremefarbenes Westenkleid trug, waren in Baden-Baden. Für Musik sorgte auf der Veranstaltung der Sänger Aloe Blacc (38, "Lift Your Spirit"). Zu den Gästen zählten außerdem unter anderem auch Fußball-Bundestrainer Joachim Löw (57), die Moderatoren Günther Jauch (60), Johannes B. Kerner (52) und Peter Kloeppel (58) oder Sängerin Andrea Berg (51).

Der Deutsche Medienpreis, der in diesem Jahr zum 25. Mal von einer Jury aus Chefredakteuren und Medienverantwortlichen vergeben wird, würdigte Obama als den herausragenden, weltweit anerkannten Repräsentanten der internationalen Politik des vergangenen Jahrzehnts.