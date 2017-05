Uma Thurman kommt mit einem jungen Mann zur amfAR-Gala

Das war ein ungewohnter Auftritt von Uma Thurman (47, "Pulp Fiction"): Zur amfAR-Gala in Cannes kam sie in Begleitung ihres 15-jährigen Sohnes Levon. Und der sieht seiner berühmten Mama tatsächlich sehr ähnlich. Auf dem roten Teppich machten die beiden dann gemeinsam auch eine gute Figur: Die "Kill Bill"-Darstellerin trug einen goldenen High-Waist-Rock mit Schlitz an der Seite. Dazu kombinierte sie eine weiße Bluse mit einer krawattenähnlichen goldenen Halskette. Auch Levon schmiss sich für die Charity-Veranstaltung in Schale und glänzte in einem dunklen Anzug mit weißem Hemd.

Levon ist das jüngere von Thurmans beiden Kindern, die sie zusammen mit Ex-Mann Ethan Hawke (46, "Before Sunrise") hat. Die beiden Schauspieler waren von 1998 bis 2005 miteinander verheiratet. Levons Schwester Maya Thurman-Hawke ist 18 Jahre alt. Uma Thurman ist zudem Mutter der vierjährigen Luna. Papa der Kleinen ist der Geschäftsmann Arpad Busson (54), mit dem der Hollywood-Star zwischen 2007 und 2014 eine On-Off-Beziehung geführt haben soll.

Die besten Filme mit Uma Thurman gibt es bei Amazon Prime. Gleich hier zum kostenlosen 30-Tage-Test anmelden