Das macht der frühere US-Präsident Obama heute

"Ich habe versucht, endlich mal auszuschlafen und Zeit mit meiner Frau Michelle verbracht."

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama (55) kann nach seiner Amtszeit sein Privatleben genießen. Ausschlafen und die Zeit mit seiner Familie zu verbringen, stehen nun an erster Stelle. Das verriet er bei seinem Auftritt beim Kirchentag in Berlin. Dort traf er unter anderem auf Angela Merkel (62). Vor der Diskussionsrunde mit der Kanzlerin am Brandenburger Tor versuchte es Obama unter großem Beifall der Zuschauer mit einer Begrüßung auf Deutsch: "Guten Tag, good to see all of you!"

