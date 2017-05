Bei "Maischberger" wirkte Schulz demütig und angespannt - und hatte gerade deswegen seinen stärksten Auftritt

Was für einen Unterschied vier Monate machen. Nachdem Martin Schulz im Januar zum SPD-Kanzlerkandidaten gekürt worden war, saß er breitbeinig und siegessicher bei "Anne Will". Die Kanzlerschaft schien ihm schon sicher.

Und jetzt? Gestern schien bei "Maischberger" ein ganz anderer Schulz zu sitzen. In zwei Landtagswahlen verlor die SPD in den letzten Monaten ihre Regierungsverantwortung. In den Umfragen krachten die Sozialdemokraten nach unten. Und dann verzögert sich auch noch die Präsentation des lange angekündigten Wahlprogrammes.

Schulz saß bei Moderatorin Sandra Maischberger demütig und angespannt, die Beine übereinandergeschlagen. Aber er war auch konzentriert und aufnahmebereit. Gerade deshalb war war das sein stärkster Auftritt bisher.

Maischberger fragte ihn, warum er die Wähler so lange mit konkreten Wahlversprechen habe warten lassen? "In der Zeit, die sie sich nehmen, werden ihre Anhänger unsicher", so die Moderatorin.

Er versprach, er werde in 14 Tagen ein Steuer- und Rentenkonzept vorlegen. "Ich will ein Steuerkonzept, das seriös ist, und das braucht Zeit.“ Im Gegensatz zu etwa einem Horst Seehofer, der "wuchtige Steuersenkungen" verspricht, wolle er sein Steuerkonzept seriös durchrechnen.

Erstmal wurde Schulz in Sachen Steuern konkreter: Einen drakonischen Spitzensteuersatz wie die Linke lehnt Schulz ab: "Das ist nicht sinnvoll."

Er wolle ein Rentenkonzept vorlegen, bei dem die heutigen Niveaus gehalten werden, ohne dass die Beiträge explodieren, sagte er. Außerdem werde die SPD das Renteneintrittsalter bei 67 Jahren halten, während die CDU es auf 70 Jahre hochschrauben wolle.

Schulz führte eine ganze Reihe angedachter Maßnahmen an: Arbeitslosengeld, Familienarbeitszeit, kostenlose Kitas, neue Renten- und Steuerkonzepte. "Ich glaube schon, dass wir konkreter sind als unsere Mitbewerber, und dass die mindestens so floskelhaft sind wie wir."

Bei der Abschaffung der Kita-Gebühren wirft Maischberger dem SPD-Kandidaten "Populismus" vor: Denn das müsse auf Länderebene geregelt werden, auf Bundesebene brauch es eine Zweidrittelmehrheit, die schwer zu erreichen sei. Der normale Wähler wisse das unter Umständen gar nicht.

Schulz wehrte sich: Er habe nichts versprochen, er habe nur zugesichert, er werde die Gebührenfreiheit anstreben. Und er werde alles dafür tun.

Er versprach, die Agenda 2010 zu überdenken. "Die SPD ist nicht die Partei der besseren Menschen. Und sie macht auch Fehler", sagte er. "Aber wenn wir erkennen, dass auch wir zu einer Fehlentwicklung beigetragen haben, dann müssen wir sagen: Wir haben uns geirrt." Die Hartz-IV Sanktionen wolle er überdenken, aber nicht abschaffen.

Etwas seltsam wurde der Auftritt des Politikwissenschaftlers Albrecht von Lucke. Der sprach über Schulz konsequent in der dritten Person - während Schulz danebensaß, und sich die Ausführungen mit griesgrämigem Gesicht anhörte.

Der SPD-Kanzlerkandidat habe nach seinem furiosen Auftakt nicht geliefert, sagte Lucke, und nun sein Schulz regelrecht "abgemeldet". Auch das momentane Programm könne diese nicht ändern, kritisiert der Politikwissenschaftler.

Endlich blitzte wieder etwas von dem alten Schulz durch - er wurde kämpferisch und ein bisschen ungehalten: "Ich dachte, ich wurde eingeladen, damit ich auch dem Herrn Lucke etwas sagen darf."

Er sei nicht unkonkret, wehrt sich Schulz, und zählt eine ganze Reihe sozialer Probleme auf, die gelöst werden müssen. "All diese Punkte haben wir jeden Tag immer und immer wieder vorgetragen."

Auch als die Journalistin Weidenfeld seine EU-Politik kritisierte, wurde er leidenschaftlich und warb für eine stärkere Integration der EU-Staaten erforderlich. "Sie glauben doch nicht, dass Sie der USA und China als Belgien oder Luxemburg entgegentreten können. Doch nicht mal als Deutschland!"

Tatsächlich hatte er gestern seinen stärksten Auftritt. Er schien sich der ernsten Situation durchaus im Klaren zu sein. Er wirkte, wie jemand der seine Probleme analysiert, anstatt sie zu ignorieren. Dass er sich aus einer hoffnungslosen Situation herausarbeiten kann, hat er bereits als Jugendlicher bewiesen, als er seine Alkoholsucht überwand.

"Ich bin ein großer Fan der zweiten Chance", sagte Schulz an einem Punkt der Sendung - mit dem Hinweis auf seine Vergangenheit als Trinker. Da ging es um Qualifikationen für Langzeitarbeitslose.

Aber vielleicht hat auch er eine zweite Chance verdient.

