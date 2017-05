"Der französische Quetscher": Macron und Trump liefern sich Handschlag-Duelle

US-Präsident Donald Trump und das Händeschütteln - die obligatorische Geste zwischen Staatschefs hat unter Trump schon für einige Schlagzeilen. Da wäre der gefühlt ewig lande Handschlag zwischen ihm und dem japanischen Premier Shinzo Abe oder der verweigerte zweite Handschlag mit Merkel.

Der neue französische Präsident Emmanuel Macron scheint sich auf das Händeschütteln mit Trump gefreut zu haben. Zwei Mal fassten die beiden ihre Hände in Brüssel am Donnerstag, beide Male schien Macron gar nicht mehr loslassen zu wollen.

In der US-Botschaft in Brüssel trafen Macron und Trump am Donnerstag zum ersten Mal aufeinander. Die beiden Staatschefs lachen in die Kamera und schütteln die Hände - mehrere Sekunden lang.

Donald Trump and Emmanuel Macron exchanged an awkward power handshake pic.twitter.com/HCn9aXpb0B — The Telegraph (@Telegraph) 25. Mai 2017

Fester Handschlag auf von Trump - und Macron

Internet-Nutzer kommentierten die Szene unterhaltsam. Einer fand den Händedruck von Macron etwas zu fest und bezeichnete den Handschlag daher den "Französischen Quetscher".

The French squeeze pic.twitter.com/f9FGjCBjhQ — Gissur Simonarson (@GissiSim) 25. Mai 2017

Laut einem Reporter der HuffPost USA sollen beide Staatschef so fest zugedrückt haben, dass die Knöchel weiß hervortraten.

Bizarre White House pool report of Trump's meeting with French President Macron just now. (cc @nickpwing, handshake expert) pic.twitter.com/1Lxp3daza0 — Marina Fang (@marinafang) 25. Mai 2017

Trump lässt nicht locker

Zum zweiten Mal an einem Tag trafen sich Macron und Trump bei der Einweihung des neuen Nato-Hauptquartiers in Brüssel. Trump packte die Hand Macrons, zog den jungen Politiker zu ihn. In der Aufnahme sieht es so aus, als ob der französische Politiker versucht, dem Griff des Präsidenten zu entkommen.

Das breite Grinsen von Trump beweist: Der lange Handschlag ist auf der internationalen Bühne schon zum Scherz geworden.

(ujo)