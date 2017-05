Jacinda Barrett versprüht in LA Sommergefühle

Jacinda Barrett (44), Schauspielerin der US-Erfolgsserie "Bloodline", ist zu einer Premiere in Los Angeles in einem luftigen Schwarz-Weiß-Dress erschienen und hat echte Sommergefühle versprüht. Das Kleid saß locker und war lediglich an Hüfte und Ärmeln enger gebunden. Was die Robe besonders aufpeppte: der Beinschlitz an der rechten Seite sowie die lässigen Kleidtaschen.

Barrett entschied sich zudem für hellbraune Lederstiefel, die farblich perfekt zu ihren blonden Haaren passten. Die trug sie in Wellen offen und im Mittelscheitel. Accessoires oder viel Make-up benötigte die Schauspielerin nicht. Nur ein wenig Rouge an den Wangen sorgte bei ihr für einen frischen Teint. Sonst hielt es die Blondine schlicht - kein Problem bei ihrer natürlichen Schönheit.

