Die Radfahr-Profis starten am Donnerstag in Moena im Val di Fassa

Die 18. Etappe führt nach St. Ulrich (Val Gardena)

Eurosport zeigt die Giro d'Italia auch im Live-Stream

Giro d'Italia im Live-Stream: An Christi Himmelfahrt wird es für die Rad-Profis in Italien wieder anstrengend. Die 18. Etappe umfasst zwar nur 137 Kilometer - aber rund 4000 Höhenmeter müssen die Rennfahrer in den Dolomiten bezwingen.

Fünf Aufstiege müssen die Sportler bezwingen, der letzte erstreckt sich auf 15 Kilometer zum Ziel. Dazwischen gibt es keine ebene Passage, in der die Profis Krafttanken können.

Eine echte Königsetappe eben.

Giro d'Italia im Live-Stream sehen, so geht's

Los geht es am Donnerstag um 13 Uhr in Moena. Der Free-TV-Sender Eurosport überträgt das Rennen ab 13.15 Uhr auch im Internet. Der Live-Stream ist jedoch nur mit einem speziellen Abo des Senders abrufbar.

Das ist der letzte Stand

Giro-Spitzenreiter Tom Dumoulin hat nach seinem Missgeschick vom Vortag auf der gemäßigten Gebirgsetappe am Mittwoch keine weitere Zeit eingebüßt. Der 26 Jahre alte Niederländer, der am Dienstag wegen plötzlich auftretender Magen-Darm-Probleme auf einer Abfahrt stoppen und austreten musste, führt nach der 17. von 21 Etappen weiter mit 31 Sekunden Vorsprung vor dem zweitplatzierten Nairo Quintana aus Kolumbien. Auf Rang drei lauert Vorjahressieger Vincenzo Nibali aus Italien mit 1:12 Minuten Rückstand auf Dumoulin.

Den Tagessieg am Mittwoch feierte nach 219 Kilometer in Canazei in Südtirol Pierre Rolland. Der Radprofi aus Frankreich war Schnellster einer 25-köpfigen Spitzengruppe. Er hatte sich kurz vor dem Ziel aus dieser Gruppe abgesetzt und erreichte Canazei als Solist mit 24 Sekunden Vorsprung. Das Hauptfeld mit Dumoulin an der Spitze hatte knapp acht Minuten Rückstand.

