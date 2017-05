Ariana Grande unterbricht ihre Welttournee bis Juni

Beim Terroranschlag in Manchester am Montagabend riss ein Selbstmordattentäter nach dem Konzert von Sängerin Ariana Grande (23, "Side to Side") 22 Menschen in den Tod, zahlreiche weitere wurden verletzt. Um die Tragödie verarbeiten zu können, reiste Grande zu ihrer Familie in die USA zurück. Außerdem sagte sie nun offiziell einige Konzerte ihrer Welttournee ab. Wie aus einer Mitteilung ihres Managements hervorgeht, wird sie bis einschließlich 5. Juni nicht mehr auf der Bühne stehen.

Diese Städte sind betroffen

Mit den Songs aus ihrem Album "Dangerous Woman" war Ariana Grande derzeit auf Tour

Die Shows in London, Antwerpen (Belgien), Lodz (Polen), Zürich (Schweiz) sowie das Konzert in Frankfurt am 3. Juni entfallen. Die Daten wurden bereits von der offiziellen Tour-Webseite entfernt. Als nächster Stopp steht am 7. Juni Paris an.

Das Management bittet zudem, "dass wir alle weiterhin die Stadt Manchester und all die Familien, die von dieser feigen und sinnlosen Gewalttat betroffen sind, unterstützen." Weiter heißt es: "Unser Leben wurde einmal mehr bedroht, aber wir werden das gemeinsam überwinden. Danke."

Unter den Opfern in Manchester sind vor allem Kinder und Jugendliche. Ariana Grande ist ein Teenie-Idol. Sie hat sich seit dem Anschlag aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Sie meldete sich nur einmal kurz nach der Tragödie via Twitter zu Wort: "Am Boden zerstört. Aus tiefstem Herzen, es tut mir so so leid. Ich finde keine Worte." Die 23-Jährige ist nun in Florida bei ihrer Familie.