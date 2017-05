Die deutsche Politik lässt die Zukunft sträflich aus den Augen. Jetzt zeigt ausgerechnet Frankreich mit einer radikalen Personalentscheidung, wie es geht

Wir shoppen im Internet, wir informieren uns im Internet, wir kommunizieren über das Internet - unser Leben findet mehr und mehr im Digitalen statt. Der digitale Wandel verändert unser Leben - und natürlich wird sich auch unsere Arbeitswelt dramatisch verändern: Bis 2025 sollen ein Viertel aller Jobs von Robotern erledigt werden, schätzt die Unternehmensberatung Boston Consulting. Gleichzeitig entstehen durch die Automatisierung zig neue Jobs - und Berufsfelder.

Klar ist: Es kommt eine gigantische Revolution auf uns zu. Um die zu gestalten, sollte eine Regierung eigentlich ihren besten Mann oder ihre beste Frau auf das Thema ansetzen.

Eigentlich.

Nicht so in Deutschland.

Hier herrscht beim Thema Digitalisierung ein unfassbares Kompetenz-Gewirr. Aktuell haben Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD), Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) und Innenminister Thomas de Maizière (CDU) den Hut auf, wenn es um das Internet geht. Dazwischen spuken noch Heiko Maas mit einem absurden Hate-Speech-Gesetz und Bildungsministerin Johanna Wanka mit einem Forschungsinstitut in dem Thema herum.

Das Ergebnis: Viel Papier und wenig Brauchbares.

Denn: Keiner der Minister ist wirklich ein Experte fürs Digitale.

Dass es auch anders geht, zeigt Frankreich. Dort wird der 33-jährige Mounir Mahjoubi Digitalminister. Mahjoubi kennt sich bestens aus mit dem Internet. Er war nicht nur Digitalberater von Frankreichs neuem Präsidenten Emmanuel Macron.

Mahjoubi gründete auch mehrere Startups gegründet, darunter die E-Commerce Plattform FairSense oder das Food-Network La Ruche Qui Dit Oui, das Bauern über die digitale Welt mit Konsumenten verbinden will.

