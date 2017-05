Tausende demonstrieren gegen Trump-Besuch in Brüssel | THIERRY CHARLIER via Getty Images

US-Präsident Trump ist am Mittwoch nach Brüssel gekommen - tausende Menschen protestierten gegen seinen Besuch

Trump wird am Donnerstag neben EU-Vertreter auch Bundeskanzlerin Merkel treffen

Etwa 9000 Menschen haben nach Polizeiangaben am Mittwoch gegen den Besuch von US-Präsident Donald Trump in Brüssel protestiert. Ihr Demonstrationszug durch die Innenstadt unter dem Motto "Trump not welcome" begann friedlich.

Die Demonstranten blieben dabei in sicherer Entfernung zum streng abgeschirmten Königspalast, wo der US-Präsident seinen ersten offiziellen Termin in der belgischen Hauptstadt hatte.

Einige Trump-Gegner waren auch aus dem Ausland angereist, die Veranstalter hatten mit 10.000 Teilnehmern gerechnet. Die Polizei hatte zunächst rund 6000 Teilnehmer gezählt und später von 9000 Demonstranten gesprochen.

Etliche Teilnehmerinnen liefen als Freiheitsstatuen verkleidet mit. Am Abend sollten Kundgebungen und Konzerte die Protestveranstaltung abschließen.



Quelle: Getty



Macht-Marathon in Brüssel

Eine Kundgebung von Unterstützern des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, der wie Trump zum Nato-Treffen am Donnerstag in Brüssel erwartet wurde, hatten die Behörden nicht genehmigt. Trotz des Verbots versammelten sich vorübergehend ungefähr 50 Menschen vor dem Hotel Erdogans.

In Brüssel wird am Donnerstag zum wohl wichtigsten Ort der Politik. Neben Trump und Erdogan werden auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im Hauptsitz der EU sein. Auch Vertreter der Nato-Staaten werden in Brüssel zusammenkommen.

Trump wird auf EU-Ratspräsident Donald Tusk und Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker treffen. Zusammen mit Kanzlerin Merkel wird der Präsident Denkmäler im Nato-Hauptquartier enthüllen.