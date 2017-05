Die Oberstufenschülerin Summer wurde vergangene Woche von ihrer Schule suspendiert - wegen eines harmlosen T-Shirts. Die junge Amerikanerin besuchte die Hickory Ridge High School in Harrisburg im US-Bundesstaat North Carolina und ist dort Klassenbeste.

Die ausgezeichnete Schülerin erzählte dem amerikanischen Fernsehsender "NBC Charlotte", dass sie vergangene Woche während der Pause von ihrem Schulleiter gebeten wurde, sich eine Jacke über ihr T-Shirt zu ziehen. Dieses entspräche nämlich nicht den Kleidungsvorschriften: Das T-Shirt zeigte Summers Schulter und hatte einen Rückenausschnitt.

ok so this young lady, an HONORS student with MULTIPLE scholarships got suspended basically for the rest of her senior year because of this: pic.twitter.com/E264srpJCO

— curly aliyah (@curlyaliyah) 21. Mai 2017