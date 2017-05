Kendall Jenner: Hat sie ihren Bikini mit der Luftmatratze bewusst farblich abgestimmt?

Kendall Jenner (21, "Keeping Up with the Kardashians") sorgt momentan auf den internationalen Filmfestspielen von Cannes für einen stylischen Auftritt nach dem nächsten. Wenn das Model abends aber nicht gerade über den roten Teppich schreitet, sonnt sie sich auch gerne mal auf einer XXL-Luxusjacht. Die hübsche Brünette postete davon ein Foto auf Instagram.

Auf dem Bild sieht man Jenner in einem rosa Bikini und mit Sonnenhut auf einer Flamingo-Luftmatratze sitzen. Den Schnappschuss ließ sie selbst unkommentiert, lediglich ein Blumen-Emoji fügte sie an. Auch Kendalls Halbschwester Kourtney Kardashian (38) befindet sich momentan übrigens in Cannes und postet ebenfalls eifrig Bikini-Pics von sich.

