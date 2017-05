Natalia Avelon veröffentlicht ihr Debüt-Album - und räkelt sich dafür im Video

Ganz schön heiß, Frau Avelon! Zehn Jahre nach ihrer ersten Top-Ten-Single "Summer Wine", dem Duett mit HIM-Frontmann Ville Valo, bringt Natalia Avelon (37) nun ihr erstes eigenes Album "Love Kills" auf den Markt. In dem Video zur ersten Single-Auskopplung "Blind Belief" zeigt sich die deutsch-polnische Schauspielerin und Sängerin dabei von ihrer sexy Seite und präsentiert eine Menge Haut.

Bekannt wurde Natalia Avelon 2007 gleich mit ihrer ersten Hauptrolle als Uschi Obermaier in dem Film "Das wilde Leben", von dessen Soundtrack auch "Summer Wine" stammt. Für ihr Debüt-Album hat die 37-Jährige nichts dem Zufall überlassen und einige namhafte Musiker verpflichten können. So wirkten unter anderem Songwriter wie Guy Chambers (Robbie Williams), Jimmy Harry, Tim Myers, Michael Ochs und Betty Dittrich an "Love Kills" mit. Als Duett-Partner für den Song "Dark Desires" holte sich Avelon "Die Ärzte"-Mitglied Bela B. ins Studio.

"Love Kills", das Debütalbum von Natalia Avelon, erscheint kommenden Freitag, den 26. Mai 2017.