Melania und Ivanka Trump irritieren mit ihren Outfits beim Papst-Besuch

Ihr Outfit sorgte sofort für Gesprächsstoff: First Lady Melania Trump (47) und Donald Trumps Tochter Ivanka (35) kamen in schwarzen wadenlangen Kleidern inklusive schwarzem Schleier zum Besuch bei Papst Franziskus. Warum im Vatikan "verschleiern" und beim Besuch in Saudi-Arabien nicht?

US President Trump has met Pope Francis at the Vatican in a keenly-anticipated first face-to-face encounter https://t.co/o9JuAjbJZH pic.twitter.com/LqiwQxwHkM — AFP news agency (@AFP) 24. Mai 2017

Die beiden stehen damit in guter Tradition beim Vatikan. Denn schon vor ihnen kamen berühmte Frauen in ähnlicher Tracht zum Katholiken-Oberhaupt: So zum Beispiel Prinzessin Diana, als sie 1985 den damaligen Papst Johannes Paul II. mit ihrem Mann Prinz Charles besuchte.

US President Donald Trump meets Pope Francis at the Vatican https://t.co/kCON2LFiBG pic.twitter.com/CPpGDLlkSY — CNN (@CNN) 24. Mai 2017

Und auch Dianas Nachfolgerin an der Seite von Charles, Camilla, trug einen schwarzen Schleier, als sie Papst Benedikt XVI. traf. Auch Ex-First-Lady Michelle Obama kam in gleicher Kleidung zu Benedikt.

Es entspricht dem Protokoll bei Privataudienzen, in Schwarz zu kommen, ein Schleier ist aber nicht vorgeschrieben. So wählte Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrem Besuch bei Franziskus einen schwarzen Hosenanzug ohne Schleier.

@The_News_DIVA @TheWeek If she did not wear a vail..be given one.. Melania will be visiting the Cathedral +

The President visiting the Pope ..may be a sin? — DreamerAdam (@LambQuest) 24. Mai 2017

Genauso wie Hollywoodstar Angelina Jolie, die ein schwarzes Outfit ohne Kopfbedeckung trug. Aber es muss auch nicht immer Dunkel sein: Camilla kam erst im April ganz in Beige zu Franziskus.

A most attractive visitor to the Vatican: Ivanka (Trump) Kushner. Wonder if she greeted the Pope with a healthy 'shalom'? pic.twitter.com/bEQrsPV3Lx — Bregg🍳ng 🌐 Nuuz (@TommySzamosi) 24. Mai 2017

Und Fürstin Charlène von Monaco kam einst in einem weißen Kleid mit weißem Schleier. Wichtig ist vor allem wie bei Besuchen in katholischen Kirchen auch: Auf keinen Fall zu grell und zu sexy - und immer die Schultern bedecken.