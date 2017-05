Britische Innenministerin: Manchester-Attentäter hatte wahrscheinlich Komplizen

Der mutmaßliche Manchester-Selbstmordattentäter war dem britischen Geheimdienst bekannt

Er soll kurz vor dem Attentat in Libyen gewesen sein

Nach aktuellen Erkenntnissen hatte er wohl Komplizen

Der mutmaßliche Attentäter von Manchester war dem Geheimdienst bekannt. Das berichtete die britische Innenministerin Amber Rudd am Mittwoch dem Nachrichtensender Sky News. "Ich bin sicher, dass wir in den nächsten Tagen und Wochen mehr Informationen über ihn bekommen werden", sagte die Innenministerin.

Rudd gehe davon aus, dass der Attentäter "wahrscheinlich nicht allein" gehandelt habe.

Abedi ist in Großbritannien geboren und aufgewachsen

Nach Medienberichten war der 22-jährige Salman Abedi erst kurz vor dem Terroranschlag zu Besuch in Libyen. Dort soll ein Teil seiner Familie leben. Abedi ist in Großbritannien geboren und aufgewachsen.

Am Montagabend war am Ende des Konzerts von Teenie-Star Ariana Grande in Manchester ein Sprengsatz detoniert. Der mutmaßliche Attentäter hatte so mindestens 22 Menschen mit sich in den Tod gerissen. Der Anschlag traf viele Kinder und Jugendliche. Es war die schwerste Terrorattacke in Großbritannien seit fast zwölf Jahren.