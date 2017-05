Eine GNTM-Finalistin veröffentlicht ein Foto - und übersieht, was sich hinter ihr abspielt

Céline Bethmann hat es geschafft: Sie ist Finalistin der aktuellen Staffel der Castingshow "Germany’s Next Topmodel“ ("GNTM"). Am morgigen Donnerstag wird sich entscheiden, welches Mädchen die Gewinnerin der 12. Staffel sein wird.

Céline nutzte die Zeit vor dem Finale, um noch fleißig Bilder auf Instagram zu posten – aber eines der Fotos sorgt jetzt bei ihren Fans für Heiterkeit. Das Nachwuchs-Model posiert darauf in einem kurzen Kleidchen. Und so mancher Instagram-User meint, dabei ein pikantes Detail zwischen ihren Beinen auszumachen.

Hey #celinenators ♥️ Was habt ihr für Wochenendpläne? Wir sind auf dem Weg nach Oberhausen 😍 #GNTMFinale #FürCeline #gntm #teamthomas #outfit #gntm Ein Beitrag geteilt von CÉLINE B (@2017.topmodel.celine) am 20. Mai 2017 um 8:18 Uhr

Seht ihr es?

Am Donnerstag werden vier Finalistinnen um den Titel kämpfen

Die gebürtige Koblenzerin hat es trotz ihrer Schüchternheit bis ins Finale geschafft und will unbedingt "Germany's next Topmodel" werden.



Das "GNTM"-Finale am Donnerstag soll dieses Jahr in der Arena in Oberhausen stattfinden. Céline wird dann mit den drei anderen Finalistinnen um den Sieg kämpfen.

(lk)