Giro d'Italia im Live-Stream: 17. Rad-Etappe am Mittwoch online sehen, so geht's

17. Etappe der Giro d'Italia am Mittwoch online sehen, so geht's | dpa

Die Radfahr-Profis starten am Mittwoch in Tirano

Die 17. Etappe führt nach Canazei (Val di Fassa)

Eurosport zeigt die Giro d'Italia auch im Live-Stream

Giro d'Italia im Live-Stream: Am Mittwoch steht die 219 Kilometer lange Tour von Tirano nach Canazei (Val di Fassa). Im ersten Teil erwartet die Profis dabei einige technische Anstiege auf insgesamt 1883 Meter, bevor es durch die Val di Sole geht.

Danach geht es wieder hoch - bis zum Ziel auf 1442 Meter.

Der Niederländer Tom Dumoulin startet in diese Etappe mit dem Rosa Trikot. Am Tag zuvor erlitt er offensichtlich gesundheitlich geschwächt einen Einbruch am letzten Anstieg, verteidigte jedoch die Gesamtführung.

Die Königsetappe beim 100. Giro d'Italia hat hingegen der italienische Radprofi Vincenzo Nibali gewonnen. Der zweimalige Sieger der Italien-Rundfahrt setzte sich am Dienstag auf dem 16. Teilstück mit drei harten Bergwertungen vor dem Spanier Mikel Landa durch.

Als Etappendritter machte Nairo Quintana aus Kolumbien mehr als zwei Minuten auf Dumoulin gut. Der Niederländer liegt nach der Etappe über 222 Kilometer von Rovetta nach Bormio nun nur noch mit 31 Sekunden vorne.

Giro d'Italia im Live-Stream sehen, so geht's

Los geht es am Mittwoch um 11.15 Uhr in Tirano. Der Free-TV-Sender Eurosport überträgt das Rennen ab 13.15 Uhr auch im Internet. Der Live-Stream ist jedoch nur mit einem speziellen Abo des Senders abrufbar.

► Hier geht es zum Live-Stream von Eurosport



➨ Magine TV

➨ TV Spielfilm live

Werbung: Das Programm von Eurosport könnt ihr auch auf Streamingportalen online abrufen - aber auch hier nur im Rahmen eines kostenpflichtigen Premium-Abos, das jedoch mehrere Sender umfasst:

