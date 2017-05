Eine Frau rückt ihren Kühlschrank zur Seite - und ruft sofort den Notruf

Der Großputz in der Küche steht in vielen Haushalten früher oder später mal an. So auch bei einer Frau aus dem australischen Adelaide. Sie wollte vor allem hinter ihrem Kühlschrank sauber machen.

Dafür schob sie den Kühlschrank zur Seite. Doch als sie sah, was sich dahinter versteckt hatte, rief sie sofort den Notruf. Denn: Hinter dem Kühlschrank lag eine Schlange. Sofort kam ein Tierfänger von “Snake Catchers Adelaide", der die Schlange einfing und sie aus dem Haus brachte.

Die Schlange legte bereits Eier

Ein paar Tage später berichtet der Tierjäger auf dem Youtube-Kanal “Snake Catchers Adelaide", dass die Schlange hinter dem Kühlschrank am Eier legen war.

Es hätte also nicht mehr lange gedauert, bis zu der einen Schlange noch 14 weitere Schlangen dazu gekommen wären.

Die Schlange und ihre Eier seht ihr oben im Video.

(ujo)