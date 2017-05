Ein harmonisches Treffen? Internetnutzer spekulieren über Fotos von Trumps Vatikan-Besuch

Bei seiner ersten Europareise hat US-Präsident Donald Trump auch Papst Franziskus im Vatikan getroffen. Für Aufsehen sorgte die Kopfbedeckung von Ehefrau Melania und Tochter Ivanka. Oder die verschmitzte Frage des Papstes, was Donald Trump denn von seiner Frau zu essen bekomme.

Wie verlief das Treffen aber nun wirklich? Nach Darstellung beider Seiten harmonisch. Der Papst rief Trump auf, sich für den Frieden einzusetzen. Und der Präsident erklärte anschließend auf Twitter tatsächlich: "Ich verlasse den Vatikan entschlossener denn je, den Frieden in unserer Welt zu verfolgen."

Einige Schnappschüsse aus dem Vatikan sprechen aber eine andere Sprache. Das glauben auch einige Internetnutzer - und kommentieren hämisch.

"In der Anwesenheit einer Unzahl von Reportern sagte der US-Präsident zum Papst, es sei eine "sehr große Ehre" ihn zu treffen. Der Papst sagte nichts. Er lächelte nicht", kommentiert Journalist Steve Herman dieses Foto.

