"Cars 3: Evolution": Sebastian Vettel wird zum Bordcomputer

Zum zweiten Mal tauscht der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel (29) die Rennpiste gegen ein Mikrofon aus: Er ist im neuen Animationsabenteuer "Cars 3: Evolution" erneut als Synchronsprecher dabei, wie Disney am Mittwoch mitteilte. Dieses Mal leiht er seine Stimme dem digitalen Bordcomputer und persönlichen Fahrassistenten "Sebastian", der dem Rennwagen Cruz Ramirez stets den richtigen Weg weist.

Vettel hat Spaß

Bereits im zweiten Film der "Cars"-Reihe war Vettel zu hören. Als er vom dritten Teil erfahren habe, "war ich natürlich direkt interessiert, wieder dabei zu sein", wird der Deutsche in der Pressemitteilung zitiert. "Die Rolle ist klein, hat aber etwas Eigenes: Ich gebe als Bordcomputer Sebastian die Instruktionen. Das macht Spaß und ist irgendwie lustig, wenn man dann später seine eigene Stimme hört. Das ist, als wenn man mit sich selbst telefonieren könnte", so Vettel weiter.

Doch nicht nur in der deutschen Kinoversion ist der Formel-1-Star zu hören, auch in der italienischen Fassung übernimmt er den Part. Italien ist das Heimatland seines aktuellen Rennstalls Ferrari.

Lightning McQueen will es noch mal wissen

In "Cars 3: Evolution" wird der legendäre Lightning McQueen von einer neuen Generation rasend schneller Rennwagen aus seinem Sport verdrängt. Doch er will nicht aufgeben, und versucht, mit Hilfe der ehrgeizigen Renntechnikerin Cruz Ramirez wieder an die Spitze zu kommen. Können sie ihr Vorhaben umsetzen? Beim Piston Cup Rennen muss er sein Können und sein Kämpferherz unter Beweis stellen.