CDU-Politiker Wolfgang Bosbach scheitert bei "Wer wird Millionär" an der "Faultier-Frage"

Wolfgang Bosbach scheiterte an einer "Faultier"-Frage. | Matthias Nareyek via Getty Images

Anke Angelke gewinnt die Promi-Ausgabe von "Wer wird Millionär"

Der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach konnte mit 125.000 Euro nach Hause gehen

Der Anwalt verzichtete darauf, eine Frage zu Faultieren zu beantworten

Anke Engelke hat die Promi-Ausgabe von "Wer wird Millionär" für sich entschieden. Die Schauspielerin will die 500.000 Euro für einen guten Zweck spenden. Sie möchte die Summe dem Deutschen Medikamentenhilfswerk action medeor zukommen lassen. Am Montagabend traten sie und drei weitere Prominente in einer Sonderausgabe der bekannten TV-Show an.

Engelke hätte die Chance gehabt, gar eine Million Euro mitzunehmen. Doch sie wusste die Antwort nicht auf die Frage "Was besteht aus Spiegel und Fahne?" und entschloss sich, auf Nummer sicher zu gehen und das Quiz zu beenden. Die richtige Antwort wäre "Teller" gewesen.

Dreifingerfaultiere leben gefährlich

CDU-Politiker und Rechtsanwalt Wolfgang Bosbach schaffte es bis zu 125.000 Euro. Bosbach war sich dann aber nicht sicher, an was rund die Hälfte aller Dreifingerfaultiere sterben.

Ist es während des Mittagsschlafes, der Nahrungsaufnahme, des Paarungsaktes oder des Toilettenganges? Bosbach wusste es nicht und wählte den Telefonjoker.

Bosbach nahm 125.000 Euro mit

Doch die Bekannte am Telefon konnte ihm seine Unsicherheit beim Thema Dreifingerfaultiere auch nicht austreiben. Bosbach machte einen Rückzieher und verzichtete darauf, mit einer möglicherweise falschen Antwort die 125.000 Euro zu gefährden.

Er nahm das Geld, das er einem Hospizverein spenden will. Richtig wäre die Antwort "Toilettengang" gewesen.

TV-Moderator Elton kam auf die gleiche Summe wie Bosbach. Der Philosoph Richard David Precht gewann mit richtigen Antworten 64.000 Euro. Auch Elton und Precht versprachen, das Geld für wohltätige Zwecke zu spenden.